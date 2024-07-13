Москва, 13 июля, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Средний душевой доход самых обеспеченных россиян составляет 227 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого НИУ ВШЭ.

Александра Просвирникова ИА REGNUM

Уточняется, что доля богатых российских граждан составляет 10% от общего населения страны. Почти каждый пятый (примерно 20%) из них ежемесячно получает 300–400 тыс. рублей. Почти 18% — 100–200 тыс. рублей ежемесячно, чуть более чем 8–9% россиян — выше 900 тыс. рублей

В опросе приняли участие более 1 тыс. человек, сообщило РБК. Исследование проводилось среди 10-процентной группы россиян с самыми большими доходами в период с июня по сентябрь 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, согласно «Индексу миллиардеров», опубликованному 1 февраля агентством Bloomberg, богатейшие российские бизнесмены увеличили свои состояния на $7,953 млрд с начала года. Основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов заработал за январь $2,14 млрд, чем увеличил своё состояние до $23 млрд. Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин увеличил состояние на $1,35 млрд, до $25,3 млрд. Состояние основателя «Лукойла» Вагита Алекперова выросло до $25,5 млрд, за месяц он заработал $838 млн.

В июне бывший президент «Лукойла», совладелец нефтяной компании Вагит Алекперов снова возглавил рейтинг богатейших россиян по дивидендному доходу за 2023 год. Как отметило Forbes, как и в прошлогоднем рейтинге, он занял первое место. Дивидендный доход бизнесмена за прошлый год составил 177,4 млрд рублей. По итогам 2022 года этот показатель составил 155,7 млрд рублей.