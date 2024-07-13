Москва, 13 июля, 2024, 13:08 — ИА Регнум. В Москве 13 июля стартовал гастрономический проект «Ешь. Гуляй. Дыши». Улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и Газетный переулок на два дня стали пешеходными, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

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Рестораны и кафе на этом маршруте будут подавать семейные завтраки, обеды и ужины. Для тех, кто хочет двигаться, работают стойки с напитками, мороженым, закусками. Вечером там будут подавать коктейли.

Кроме этого, для посетителей устроят театрализованные постановки и танцы, будут выступать уличные музыканты, пройдут детские викторины, можно будет сыграть в шашки, шахматы, настольный футбол и теннис, а также спеть в караоке. На Тверском бульваре откроют ночной маркет «Сделано в Москве». Там можно будет купить одежду, украшения, напитки, полезные батончики и авторскую керамику.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля в Москве на Воробьёвых горах пройдёт фестиваль «Москва долгоЛЕТНЯЯ». На четырёх площадках для жителей старшего поколения, их детей и внуков проведут различные занятия. В мероприятии будут участвовать двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая, певица Анна Семенович, писательница Дарья Донцова и танцор Евгений Папунаишвили.

В московском парке искусств «Музеон» в течение полутора месяцев будет идти форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030». На нём можно будет заняться сёрфингом, узнать про достижения российской космической отрасли и многое друге.