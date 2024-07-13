* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Киев, 13 июля, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Сбежавший из России шоумен Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) выступил на украинской свадьбе на итальянском озере Комо, сообщило издание «Страна. ua».

Кадр из видео

Украинское издание опубликовало несколько видео, на которых запечатлено выступление Галкина. На одном певец читает стихи на украинском, на остальных — поёт.

Судя по видео, его выступления в общей сложности продолжались несколько часов. Он исполнил песни «Золото Карпат», «Одна калину», «Смерека».

Издание также сообщило, что, кроме Галкина, на свадьбе выступал украинский певец Монатик.

Свадьба состоялась 10 июля на вилле Бальбиано. Замуж вышла киевлянка, отметило издание, добавив, что Бальбиано обычно арендуют за €19 тыс. в сутки и что в аренду виллу сдают российские бизнесмены.

Как сообщало ИА Регнум, год назад Галкин давал концерт в зале «Ля Виллет» в Париже. Зрителей, несмотря на активную рекламу, набралось немного — несколько десятков человек. Сорвались также его выступления в Таллине в середине сентября прошлого года, не состоялись и два концерта в Казахстане, запланированные на 8 и 9 октября.

В Таиланде в начале этого года выступления артиста отменили. Он должен был дать два концерта в гостиницах Паттайи.

Галкин уехал из России вскоре после начала СВО и не раз высказывался в поддержку киевского режима. Минюст России в сентябре 2022 года включил его в реестр физлиц — иноагентов.

На фоне падения спроса на его концерты Галкин потребовал удалить из Сети свои шутки про Россию и СВО. Также он попытался оспорить в суде свой статус иноагента, но его требования суд отклонил.