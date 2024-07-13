Москва, 13 июля, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Суд в Москве арестовал бизнес-коуча Наталию Закхайм, её мужа Андрея Краснова, а также сообщницу Любовь Струлеву. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.

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«Суд избрал в отношении Закхайм, её супруга Андрея Краснова, а также соучастницы Любови Струлевой меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 августа 2024 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении них вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по трём эпизодам мошенничества, совершенного организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным прокуратуры, в 2021 году Закхайм создала и возглавила организованную преступную группу, деятельность которой была направлена на хищение денег мошенническим путём под предлогом прохождения бизнес-курсов по инвестированию. К этому она привлекла своих мужа и сына, а также Струлеву.

На основании общедоступной информации сообщники «разработали» курс по инвестициям, записали видеоуроки для продажи. Стоимость такого бизнес-курса доходила до 1 млн рублей. Однако обязательства по обучению и инвестированию они не исполняли, деньги потерпевшим не вернули и распорядились по своему усмотрению. Причинённый трём потерпевшим ущерб превысил 2,5 млн рублей.

В ведомстве отметили, что сейчас ведут работу по установлению всех эпизодов преступной деятельности. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в отношении сына Закхайм Троя Краснова.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года в Москве задержали блогераАяза Шабутдинова и арестовали после предъявления обвинений. Против него возбудили несколько уголовных дел о мошенничестве при продаже образовательных курсов.

В апреле 2023 года задержали блогера Елену Блиновскую и возбудили уголовное дело о неуплате налогов. По данным следствия, семейная пара скрыла информацию о доходах и не выплатила налоги на 918 млн рублей. Также их обвинили в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей группой лиц по предварительному сговору. ФНС обязала Блиновскую выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей. К настоящему моменту она выплатила более 140 млн рублей задолженности. Сейчас она находится в СИЗО.