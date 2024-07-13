Вильнюс, 13 июля, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис не увидел в итогах саммита НАТО глобального стратегического прорыва. Он отметил, что с самого начала политические ожидания от саммита были низкими.

Carsten Koall/Global Look Press Габриэлюс Ландсбергис

«Чего не произошло, так это какого-либо крупного стратегического прорыва», — написал политик в соцсети X (бывший Twitter).

Он подчеркнул, что ни у кого не было от саммита больших ожиданий, так как итоговые положения декларации были известны ещё за несколько месяцев до мероприятия.

Факт того, что на саммите участники вновь не дали Украине разрешение наносить западным оружием удары в глубь России дипломат назвал самой большой упущенной возможностью.

Саммит НАТО состоялся в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Как сообщало ИА Регнум, совместная декларация участников саммита НАТО в Вашингтоне, который проходит 9–11 июля, содержит тезис о «необратимости» вступления Украины в Североатлантический альянс. Однако в документе отмечено, что на данный момент альянс не готов направить Украине прямое приглашение, в том числе по причине отсутствия полного согласия среди стран — членов НАТО.

При этом после саммита, 12 июля, американский президент Джо Байден заявил, что разрешение бить по целям вдоль границы с Россией является краткосрочным. По словам американского лидера, в дальнейшем снятии США ограничений на использование Киевом американского оружия для ударов по России «нет необходимости».

14 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал официальный отказ Украины от членства в НАТО одним из обязательных условий, при выполнении которых станет возможным проведение переговоров о мирном урегулировании конфликта.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 12 июля заявил, что дальнобойными ракетами НАТО уже наносятся удары по территории России, а возможное увеличение дальности таких ударов станет новым этапом эскалации конфликта.