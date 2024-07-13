Анкара, 13 июля, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Число погибших в аварии с автобусом в провинции Мугла на юге Турции возросло до двух человек. Об этом 13 июля сообщило агентство Ihlas.

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Отмечается, что автобус перевозил местных жителей из города Денизли, которые поехали в тур выходного дня. Авария произошла на въезде в поселок Акьяка.

По предварительным данным, погибли по меньшей мере два человека, 28 получили травмы. Четверо находятся в тяжёлом состоянии.

Как ранее передавало ИА Регнум, автобус с туристами попал в аварию в турецкой провинции Мугла. У автобуса взорвался тормоз, в результате чего транспортное средство, двигавшееся вниз по склону, врезалось в три автомобиля и остановилось. Сообщалось об одном погибшем. Ещё четверых зажало в одном из автомобилей, их смогли освободить пожарные. Медики доставили пострадавших в больницы на машинах скорой помощи из Мармариса, Муглы и Улы.