Тюмень, 13 июля, 2024, 12:51 — ИА Регнум. В Тюменской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. На 20-м километре автодороги Тюмень ― Каменка столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

ГИБДД Тюменской области

«Предварительно, 37-летняя водитель на автомобиле Daewoo Nexia выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Kia Sportrage», ― говорится в сообщении Госавтоинспекции в Telegram-канале.

От удара иномарку отбросило на встречную полосу движения, где машина столкнулась с автомобилями Mersedes и Kia Picanto. В результате аварии пострадали семь человек ― водители и пассажиры автомобилей Kia, в том числе трёхлетняя девочка, ехавшая в Kia Sportrage.

Что стало причиной массового ДТП, выясняют сотрудники дорожной полиции.

Как сообщало ИА Регнум, утром 13 июля на Московском шоссе около посёлка Строителей в Нижегородской области грузовик столкнулся с десятью машинами. В результате пострадали пять человек. Троих пострадавших госпитализировали, из них двое детей.

В результате ДТП с участием микроавтобуса на трассе Москва — Симферополь в Запорожской области 9 июля погибли пять человек. Пассажирский микроавтобус ехал из Михайловки в сторону Крыма, в нём находились направлявшиеся на операцию люди с сопровождающими. Всего семь человек. Двух выживших направили в областную больницу в Мелитополе.