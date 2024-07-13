Москва, 13 июля, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Тела членов экипажа потерпевшего крушение в Московской области лайнера SSJ-100 обнаружили в ходе поисково-спасательной операции. Об этом 13 июля сообщили в правоохранительных органах.

Александр Рюмин/ТАСС

«Тела членов экипажа на месте падения самолёта в Московской области обнаружены», — привело слова представителя правоохранительных органов Lenta.ru.

Он уточнил, что для их опознания понадобится провести генетическую экспертизу.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 12 июля лайнер SSJ-100 потерпел крушение в Московской области во время проведения тестового полёта после планового ремонта. Самолёт принадлежал компании «Газпром-Авиа» и его эксплуатировали с 2014 года.

На его борту не было пассажиров, так как воздушное судно перегоняли с завода в Луховицах в аэропорт Внуково. Находившиеся в самолёте три члена экипажа ― двое пилотов и штурман ― погибли.

Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Позднее стало известно, что дело о крушении лайнера в Московской области передали в центральный аппарат СК.

В качестве основной версии рассматривается одновременный отказ двух двигателей. По словам источника в авиационных службах, двигатели разбившегося в Подмосковье могли самолёта отказать из-за попадания в них птиц.

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