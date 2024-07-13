Москва, 13 июля, 2024, 12:14 — ИА Регнум. В Нигерии зарегистрирована вспышка неизвестного заболевания. В связи с этим Роспотребнадзор усилит меры с целью исключить проникновение инфекции в Россию. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

Ivan Romano/Global Look Press

В Роспотребнадзоре уточнили, что в Нигерии уже заболели более 50 человек. При этом источник заболевания пока установить не удалось. Симптомы у всех одинаковые: головная боль, температура, боли в животе и желтуха.

«Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле информацию о неизвестном заболевании в Нигерии. Кроме этого, в сети учреждений Роспотребнадзора создана лабораторная база, имеются штаты подготовленных специалистов, функционируют референс-центры ведущих научных организаций», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В федеральной службе также напомнили о системе «Периметр», которая работает в пунктах пропуска через госграницу и позволяет анализировать эпидемические риски и выявлять людей с признаками инфекционных заболеваний. Информация о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание немедленно поступает в ведомство.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая глава департамента здравоохранения штата Адамава на северо-востоке Нигерии Феликс Тангвами заявил, что в регионе зафиксировали вспышку кори. Он уточнил, что эпицентрами вспышки заболевания стали два района штата.

Всего выявили около 200 пациентов с симптомами кори, из них за неделю скончались 42 человека. Для проведения вакцинации на места направили полевые бригады медиков, они сдерживают распространение заболевания, подчеркнул Тангвами.

Вспышки кори происходят в Нигерии почти ежегодно, особенно уязвимы для болезни дети. Отмечается, что небезопасная обстановка на севере страны, связанная с активностью террористических групп, постоянно становится причиной срыва кампании по вакцинации населения.

В Роспотребнадзоре 6 июля заявили, что риски распространения чумы в России исключены. В ведомстве напомнили, что благодаря постоянной масштабной работе по предотвращению случаев завоза этого заболевания на территорию страны в РФ за последнее десятилетие не зафиксировали ни одного случая чумы человека.

Согласно ежегодному докладу Роспотребнадзора, в 2023 году в России выросло число заражений рядом инфекций, в том числе корью, коклюшем и бруцеллёзом. При этом общее число случаев заражения инфекционными и паразитарными заболеваниями в прошлом году снизилось почти на треть, выявили 39,8 млн случаев против 57 млн случаев в 2022 году.

В сравнении со среднемноголетними показателями заболеваемость коклюшем выросла в 7,6 раза, корью — в семь раз, вирусной внебольничной пневмонией — в 5,6 раза, энтеровирусными инфекциями и бруцеллёзом — в полтора раза.