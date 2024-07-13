Вашингтон, 13 июля, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Корабли ледокольного флота России превосходят любые имеющиеся у стран — участниц НАТО такие же суда. Такое мнение высказал бывший верховный главком Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в статье, опубликованной 13 июля агентством Bloomberg.

Пресс-служба ФГУП «Атомфлот»

«Арктические возможности России больше не повод для шуток», — написал он.

По словам экс-главком НАТО, у президента России Владимира Путина наиболее активная и последовательная программа освоение Арктики, в рамках которой Москва расширяет и обновляет свой ледокольный флот, который и так является внушительным.

Ставридис также обратил внимание головной патрульный корабль «Иван Папанин», недавно вышедший на первые испытания, уточнив, что у российских кораблей значительный наступательный потенциал, которым не обладают суда НАТО такого же класса.

Эксперт также высказал обеспокоенность фактом того, что Китай начал строить ледоколы, добавив, что такие действия Путина и председателя КНР Си Цзиньпина свидетельствуют об активизации сотрудничества Москвы и Пекина «на заднем дворе НАТО».

Экс-главком альянса также выступил с утверждением, что Россия и Китай якобы хотят получить в Арктическом регионе тактический опыт, в том числе совместные операции ударных подлодок и расширение территориальных претензий Москвы на разведку нефти и газа.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля стало известно, что государственные испытания новейшего ледокола «Евпатий Коловрат», предназначенного для нужд Тихоокеанского флота ВМФ России, закончились. Отмечалось, что в Петропавловске-Камчатском в скором времени на ледоколе поднимут Военно-морской флаг, после чего он будет принят в состав ВМФ.

Обозреватель Asia Times Габриэль Онрада 6 июля написал, что. начало ходовых испытаний патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» проекта 2355 говорит о стратегическом внимании России к Арктическому региону. Он отметил, что ледокол предназначен для ведения боевых действий в условиях Заполярья.