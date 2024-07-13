Турция, 13 июля, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Автобус с туристами попал в аварию в турецкой провинции Мугла. Четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, сообщила 13 июля газета Sozcu.

Mustafa Kaya/Global Look Press

По информации издания, ДТП произошло в муниципалитете Ула провинции Мугла. У автобуса взорвался тормоз, в результате чего транспортное средство, двигавшееся вниз по склону, врезалось в три автомобиля и остановилось.

Предварительно, в автобусе находились 29 туристов. Один человек погиб. Ещё четверых зажало в одном из автомобилей, их смогли освободить пожарные. Медики доставили пострадавших в больницы на машинах скорой помощи из Мармариса, Муглы и Улы.

Как сообщалоИА Регнум, 3 июля в турецкой провинции Анталья автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП. Отмечалось, что пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы. Полиция начала расследование аварии.

В апреле в дорожной аварии в городе Малатья в Турции пострадали 15 человек. Автобус на трассе столкнулся с автомобилем и перевернулся. По данным полиции, все пострадавшие — граждане Турции. Столкновение произошло на трассе Малатья — Элязыг.