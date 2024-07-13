Авдеевка, ДНР, 13 июля, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности нашли в Авдеевке в ДНР тайник с иностранным вооружением и боеприпасами. Об этом 13 июля сообщили в региональном УФСБ России.

УФСБ России по ДНР/ТАСС

«В результате оперативно-боевых мероприятий Управления ФСБ России по ДНР в городе Авдеевка обнаружен схрон с иностранным вооружением и боеприпасами, оставленный украинскими войсками при отступлении», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что в тайнике находились: шведский гранатомёт Socrat, американский гранатомёт M72A6 и 29выстрелов ПГ-9.

УФСБ по ДНР продолжает мероприятия по пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на освобождённых от ВСУ территориях.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля стало известно об обнаружении сотрудниками ФСБ в Володарском районе ДНР заминированного схрона с оружием украинских диверсантов. В нём были гранатомёт РПГ-7, восемь ручных гранат и 11 запалов к ним, тротиловая шашка и 300 патронов к стрелковому оружию. После этого взрывные устройства изъяли и уничтожили на специальном полигоне.

Ранее в этот же день под Артёмовском обнаружили тайник с оружием, который в 2014 году создали украинские правоохранители для нацбатальонов. До этого оружие находилось на хранении в одном из складов, откуда было незаконно изъято.

В Мариуполе 27 июля нашли схрон украинских диверсантов с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами, заготовленный ещё в 2022 году. Из него изъяли шесть кумулятивных зарядов, 18 кг пластида, 11 мин МОН-50 и столько же гранатомётных выстрелов, девять ручных гранат, а также комплектующие для инициации взрыва.