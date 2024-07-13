Париж, 13 июля, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Министр спорта Франции Амели Удеа‑Кастера искупалась в реке Сена менее чем за две недели до старта Олимпийских игр в Париже, сообщил телеканал RMC Sport.

Panoramic/Global Look Press Министр спорта Франции Амели Удеа‑Кастера

Её сопровождал триатлонист Алексис Анкинкан, который выступит знаменосцем команды Франции на церемонии открытия Паралимпийских игр. Министр вошла в воду в гидрокостюме и шапочке для плавания. Заплыв она совершила в районе моста Александра III.

«Мы сказали, что будем готовы к Олимпиаде, и мы готовы. Это потрясающе, обещание выполнено! Я очень тронута», — процитировал телеканала главу спортивного ведомства.

Она добавила, что на этот поступок её сподвигло желание показать работу госслужб по очистке реки, которую проводили последние четыре года.

Купание в Сене запретили в 1923 году из-за ухудшающегося качества воды.

Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля мэр Парижа Анн Идальго подтвердила, что сдержит обещание искупаться в Сене, чтобы продемонстрировать, что вода в реке чистая и подходит для спортивных заплывов. По словам Идальго, она искупается в реке на следующей неделе. Мэр утверждает, что соревнования по плаванию в рамках Олимпийских и Паралимпийских игр пройдут «в очищенной воде».

1 июня появилась информация, что из-за неисправности систем на насосной станции в Сену попали примерно 50 млн литров сточных вод. Они сливались в реку в течение нескольких недель в мае. На плохой запах от Сены пожаловались жители коммуны Конфлан-Сент-Онорин.

В конце мая специалисты неправительственной организации Surfrider проинформировали о повышенном содержании болезнетворных фекальных бактерий в реке. В свою очередь экологи отметили, что качество воды в Сене не соответствует нормам, рекомендуемым для купания.

После этого президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что готов искупаться в Сене перед началом Олимпиады в Париже, которая пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года. Церемония открытия Игр состоится на реке Сене.