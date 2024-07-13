Минеральные Воды, Ставропольский край, 13 июля, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Самолёт Sukhoi Superjet-100 из Нижневартовска, запросивший аварийную посадку из-за отказа генератора, штатно приземлился в Минеральных Водах, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Leonid Faerberg/Global Look Press

«Он запросил экстренную посадку из-за отказа генератора. Приземление прошло штатно в аэропорту назначения», — заявили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что воздушное судно запросило посадку за 30 минут до приземления. По предварительным данным, на борту находились 103 человека, никто не пострадал.

Как передавалоИА Регнум, вечером 12 июля самолёт SSJ-100 потерпел крушение в Московской области во время тестового полёта после планового ремонта. Лайнер долгое время кружил в районе Коломны, а в 15:00 мск пропал с радаров. На его борту были три члена экипажа ― двое пилотов и штурман ― они все погибли.

Самолёт эксплуатировали с 2014 года, он принадлежал компании «Газпром-Авиа». Воздушное судно перегоняли с завода в Луховицах в аэропорт Внуково.

Следственный комитет РФ возбудил по этому факту уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Основной версией крушения лайнера рассматривают одновременный отказ двух двигателей.

Утром 13 июля источник в авиационных службах рассказал, что отказ двигателей у потерпевшего крушение в Подмосковье SSJ-100 мог произойти из-за попадания в них птиц. Найденные чёрные ящики борта предстоит расшифровать. Устройства переданы в Межгосударственный авиационный комитет.