Белгород, 13 июля, 2024, 10:48 — ИА Регнум. Устоявший стрельбу в пункте военной дислокации в Белгородской области дезертир оказался выходцем из Чувашии, сообщило RT.

Ориентировка на Алексея Журавлёва

По информации издания, мужчина родом из села Юськасы под Чебоксарами. Оттуда он уехал вместе с братом 20 лет назад. Позднее на протяжении четырёх лет пытались продать за 200 тыс. рублей оставшийся там дом с участком.

Ранее в сети появилась ориентировка на Алексея Журавлёва 1995 года рождения. Предварительно, это и есть сбежавший контрактник.

Как передавало ИА Регнум, 12 июля появилась информация о стрельбе в пункте временной дислокации под Белгородом. Военный, устроивший переполох, в результате сбежал. RT сообщало, что предварительной причиной стал бытовой конфликт. Ему грозят уголовные дела по статьям о покушении на убийство и дезертирстве. Официальных данных об инциденте пока не поступало.

При этом, как выяснил телеканал, он в 2012 году был судим за грабёж, тогда ему было 17 лет.

В ноябре 2023 года в Брянской области вводился план «Сирена» из-за того, что шестеро военнослужащих покинули свои позиции. Бойцы забрали с собой оружие и ушли в неизвестном направлении. Среди них, по данным источника, были двое братьев-близнецов.