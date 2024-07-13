Москва, 13 июля, 2024, 10:48 — ИА Регнум. Дело о крушении самолёта SSJ-100 в Московской области передали в центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом 13 июля рассказал в правоохранительных органах.

Александр Рюмин/ТАСС

«Уголовное дело, возбужденное после крушения самолёта в Московской области, для дальнейшего расследования передано в центральный аппарат СК», — привело слова представителя правоохранительных органов ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 12 июля самолёт SSJ-100 потерпел крушение в Подмосковье, когда совершал тестовый полёт после планового ремонта. Воздушное судно пропало с радаров в 15:00 мск, на его борту находились три члена экипажа ― двое пилотов и штурман ― они все погибли.

Самолёт принадлежал компании «Газпром-Авиа» и его эксплуатировали с 2014 года. Лайнер перегоняли с завода в Луховицах в аэропорт Внуково. СК возбудил по этому факту уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. В качестве основной версии следователи рассматривают одновременный отказ двух двигателей.

Вечером 12 июля в пресс-службе Росавиации рассказали, что упавший в Московской области SSJ-100 осуществлял перелёт согласно плану полёта и в соответствии с заявкой, которую одобрили оперативные органы Единой системы организации воздушного движения.

Ранее в это же день глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что во время поисково-спасательной операции нашли чёрные ящики разбившегося в Подмосковье самолёта. Утром 13 июля источник в авиационных службах рассказал, что у потерпевшего крушение SSJ-100 двигатели могли отказать из-за попадания в них птиц.