Буэнос-Айрес, 13 июля, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Аргентинский полузащитник клуба «Ривер Плейт» Эсекьель Барко заявил, что предстоящий переход в московский «Спартак» важен для него и его семьи.

Daniela Porcelli/Global Look Press Эсекьель Барко

По словам футболиста, решение о переходе он принял совместно с родными. Барко отметил, что с трудом решился покинуть клуб из Буэнос-Айреса.

«Я хочу наслаждаться новым шагом в карьере, важным для меня и моей семьи. Это решение было принято с трудом, ведь у меня трёхмесячная дочь», — процитировал полузащитника Sports Center в соцсети Х (бывший Twitter).

При этом спортсмен подчеркнул, что рад этому шагу.

Ранее СМИ сообщили, что игрок вылетел из Аргентины в Россию для завершения трансфера в «Спартак».

Как сообщало ИА Регнум, о трансфере Барко в столичный клуб стало известно 8 июля. Журналист Сесар Луис Мерло отметил, что «Ривер Плейт» принял предложение «Спартака». Сумма трансфера составит 16 млн долларов. Стороны начали обмен документами. Новый контракт игрока будет рассчитан на четыре года.

В конце июня стало известно, что нападающий московского «Спартака» Александр Соболев может перейти в санкт-петербургский «Зенит». Знакомый с ситуацией источник «Чемпионата» сообщил, что клубы обсуждают возможный трансфер футболиста. По его словам, вероятная сумма перехода, если он произойдёт, будет в районе €12 млн.

Недавно клуб покинул нидерландский футболист Квинси Промес. Срок действия договора истёк 30 июня 2024 года. В пресс-службе ФК пояснили, что Промес полностью пропустил вторую часть завершившегося сезона из-за личных причин, которые не позволили ему вернуться в Россию после зимних тренировочных сборов в ОАЭ. В клубе выразили надежду, что в будущем сторонам удастся вернуться к вопросу о возобновлении выступления Квинси.