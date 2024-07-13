Симферополь, 13 июля, 2024, 09:43 — ИА Регнум. Французских военных и наёмников, принимающих участие в конфликте на стороне Вооружённых сил Украины, в Запорожской области с давних пор называют шаромыжниками. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он напомнил, что такое прозвище за французами закрепилось ещё в 1812 году, когда армия Наполеона напала на Российскую империю и получила отпор. У местных жителей иностранные солдаты вызывали презрение из-за того, что те любили поживиться за чужой счёт или опускались до уровня попрошаек.

«Сегодня президент Франции своей агрессивной политикой снова хочет насытить русские земли шаромыжниками, но участь их ждёт та же, что и армию Наполеона», ― процитировала «Российская газета» Рогова.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в Следственном комитете заявили, что у ведомства есть сведения об участии в боевых действиях на стороне Украины более 3100 наёмников, в том числе 816 из США, 719 из Канады, 694 из Великобритании и 712 из Грузии.

По данным Минобороны РФ, почти 6 тыс. иностранных наёмников, прибывших на Украину, убиты. Больше всего трупов получила Польша. Из Румынии прибыло 784 наёмника, уничтожено 349. Следственный комитет России объявил в розыск более 700 иностранных наёмников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ, часть из них заочно арестована.

По словам бывшего сотрудника французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини, с начала СВО на стороне Украины в боевых действиях принимали участие по меньшей мере 75 наёмников из Франции.

18 июня представитель пророссийского подполья сообщил, что в порт Одессы на катерах прибыли почти 60 наёмников, разговаривающих на французском языке.

В мае президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности рассмотреть вопрос об отправке французских войск в зону конфликта на Украине по просьбе Киева и при прорыве линии фронта российской армией. Он также выступил с утверждением, что его идею о возможности отправки западных войск на Украину поддержали «много стран».

Любые французские военные на Украине представляют законную цель для российской армии, заявил 4 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.