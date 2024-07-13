Киев, 13 июля, 2024, 09:36 — ИА Регнум. Украинские власти ждут, что страны — участницы НАТО снимут ограничение на удары поставляемым Киеву Западом оружием вглубь российской территории. Об этом 13 июля заявил руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак в эфире телеканала «Рада».

Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press

По словам Ермака, западные партнёры Киева близки к согласованию вопроса о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь территории России поставляемым ими оружием.

«Думаю, мы получим это разрешение», — сказал он.

Руководитель офиса также добавил, что ограничение на использование украинскими боевиками поставляемого Западом оружия продолжает действовать, а такое решение всё ещё не принято из-за отсутствия согласия по нему среди государств — участников альянса.

Как передавало ИА Регнум, 12 июля заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон пока не разрешает Киеву применять американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. По её словам, ранее американские власти разрешили использование передаваемого Киеву дальнобойного оружия в пределах граничащих с Харьковской областью районов.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский несколько раз требовал снять ограничения для применения западного оружия, так как они якобы снижают эффективность ВСУ. При этом власти США отмечали, что позиция Вашингтона относительно ударов вглубь территории РФ не изменилась и Киев использует западное оружие лишь для ударов вдоль границы.

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков 12 июля заявил, что киевский режим уже использует дальнобойные ракеты НАТО для ударов по российской территории. Представитель Кремля указал на то, что возможное увеличение дальности таких ударов обернётся новым витком эскалации ситуации.