Афины , 13 июля, 2024, 08:58 — ИА Регнум. Греческие военные непричастны к удару ВСУ американскими ракетами ATACMS по Севастополю 23 июня. Об этом заявил замглавы минобороны Греции Яннис Кефалояннис.

Чиновник 8 июля отвечал на вопросы депутатов парламента, в ходе которых лидер фракции партии «Ники» («Победа») Димитриос Нациос напомнил об атаке ВСУ по Севастополю ракетами ATACMS, после чего Россия напрямую обвинила в этом США, американский источник рассказал, что атаку поддерживал дрон ВВС США Global Hawk, из числа базирующихся в греческой Ларисе.

По словам замминистра, которые привёл сайт neostrategy. gr, за пределами греческой только у США есть полный оперативный и административный контроль над миссиями американских летательных аппаратов, как пилотируемых, так и беспилотных.

«И фактически без каких-либо обязательств информировать греческую сторону, и это основано на международном праве. <…> Поэтому в данном случае у Греции не могло быть ни управления, ни контроля, а значит, и никакой информации», — сказал он.

В материале отмечается, что в этом заявлении Кефалояннис не отрицал, что дроны ВВС США взлетают с базы в Ларисе на территории Греции для координации ракетных ударов по территории Крыма.

«То есть представитель правительства впервые официально не отрицал, что Греция используется как база для проведения бомбардировок против России», — добавил автор публикации

Как сообщало ИА Регнум, украинские боевики 23 июня выпустили по Севастополю пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские средства противовоздушной обороны перехватили четыре цели, однако боевая часть пятой ракеты разорвалась в воздухе и осколки упали на прибрежную территорию. В результате этого погибли четыре мирных жителя, включая двоих детей, ещё 153 человека пострадали.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 7 июля отмечал, что у российской нет сомнений в причастности Вашингтона к атакам ВСУ. Без участия США ракеты, поставленные Украине, не долетели бы до целей на территории России, добавил он.

Глава МИД также напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин уже подробно останавливался на этом, когда говорил о действии ракет ATACMS и других дальнобойных вооружений, которые киевский режим получает от Вашингтона.