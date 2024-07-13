Москва, 13 июля, 2024, 08:35 — ИА Регнум. Хорошевский суд Москвы принял решение удовлетворить ходатайство органов следствия об аресте гражданки Нидерландов и Израиля Натальи Закхайм и её партнёров, которых ранее задержали по уголовному делу о мошенничестве организованной группой в особо крупном размере. Об этом вечером 12 июля сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Кадр из видео Наталья Закхайм в зале суда

Отмечается, что ранее в суд поступило ходатайство об избрании в отношении Закхайм, которую обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере»), меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следователей, Закхайм совместно с другими фигурантами создали организованную преступную группу по продаже в интернете выгодных курсов инвестирования денежных средств, а полученные денежные средства использовали по своему усмотрению, не исполняя взятые на себя обязательства за обучающие курсы.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, на срок 1 месяц 18 суток, до 29 августа 2024 года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что суд также арестовал мужа Закхайм Андрея Краснова и её бизнес-партнёра Любовь Струлёву, которых также обвиняют в особо крупном мошенничестве, совершённом группой лиц.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года в Москве задержали блогера Аяза Шабутдинова, которого отправили под арест после предъявления обвинений. В отношении задержанного возбудили несколько уголовных дел о мошенничестве во время продажи образовательных курсов.

По версии правоохранителей, блогер с сообщниками обещали потенциальным жертвам научить открывать прибыльные бизнесы, заключая с потерпевшими договоры на суммы от 100 тыс. до 1,9 млн. рублей.

Затем одна из учениц Шабутдинова рассказала, что проходящим обучение на бизнес-курсах подсыпали в напитки «зелёные таблетки». По её словам, ученики также в состоянии эйфории занимались медитацией и слушали музыку.

Сам блогер назвал заключение его под стражу недоразумением и «нездоровым сигналом» для бизнеса в России. Однако 11 июня суд продлил на два месяца срок его ареста.