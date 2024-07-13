Москва, 13 июля, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Расчёт берегового ракетного комплекса «Бал» дивизиона Каспийской флотилии в ходе учений выполнил пуск противокорабельной крылатой ракетой по имитированной морской цели. Об этом 13 июля сообщили в Минобороны.

Михаил Голенков/РИА Новости

«По данным объективного контроля, ракетная стрельба признана успешной», ― добавили в ведомстве.

Безопасность в районе ракетного пуска обеспечивали надводные корабли и суда Каспийской флотилии.

Как сообщало ИА Регнум, береговой ракетный комплекс «Бал», принятый на вооружение в 2008 году, предназначен для защиты от действий кораблей противника территориальных вод, военно-морских баз и прибрежных объектов инфраструктуры.

На вооружение Каспийской флотилии первый береговой ракетный комплекс «Бал» поступил 30 января 2020 года.

В октябре 2021 года комплекс оснастили новой ракетой. После испытаний дальность стрельбы возросла в два раза и превысила 500 км, а благодаря новой системе наведения она получила возможность поражать цели на земле.

В результате этого БРК «Бал» стал сопоставим по дальности и возможности стрельбы по земле с БРК «Бастион», который использует сверхзвуковую ракету «Оникс» (комплекс и ракета разработаны в НПО машиностроения).

«Бал» состоит из восьмизарядных пусковых установок, транспортно-перегрузочных машин, которые перезаряжают пусковые после стрельбы, а также самоходных командных пунктов управления и связи, оборудованных радарами. Комплекс ведёт стрельбу дозвуковыми крылатыми ракетами семейства Х-35. Дальность полёта боеприпаса в зависимости от модификации составляет до 260 км, при этом пусковые установки могут находиться в 10 км от береговой черты.

Береговые ракетные комплексы «Бал» могут производить ракетные залпы или одиночные запуски, при этом ракета большую часть времени передвигается над поверхностью моря, что экономит боеприпасы и затрудняет возможность её перехвата. Одна установка «Бал» может произвести в короткое время залп более чем 50 ракетами.