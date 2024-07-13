Вашингтон, 13 июля, 2024, 07:47 — ИА Регнум. Американский миллиардер и сторонник экс-президента США Дональда Трампа Дэвид Сакс обвинил элиту Демократической партии, планирующую исключить Джо Байдена из предвыборной гонки, в попытке организации государственного переворота.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Группа партийных функционеров планирует отстранить его [Байдена] на том основании, что он не может победить. Это государственный переворот против президента», — написал Сакс на своей странице в социальной сети X 12 июля.

По информации Fox News, с таким заявлением предприниматель выступил через несколько часов после того, как портал Axios опубликовал отчёт, в котором говорилось, что американские чиновники-демократы, входившие в администрации Барака Обамы и Билла Клинтона, ищут возможность, чтобы убедить Байдена выйти из предвыборной гонки. Отмечалось, что с каждым днём число противников действующего президента только растёт, а демократы опасаются превратиться в очевидных аутсайдеров.

Как передавало ИА Регнум, ранее американское издание The New York Times сообщило, что ряд крупных спонсоров Демократической партии заморозили переводы пожертвований на сумму около 90 миллионов долларов и потребовали от Джо Байдена объявить о своём выходе из предвыборной гонки. В материале также отмечалось, что после дебатов с Дональдом Трампом общественность стала пристальнее следить за выступлениями американского президента. Разочарование сторонников Демократической партии усилилось на фоне недавних несвязных речей Байдена, прозвучавших в том числе на саммите НАТО в Вашингтоне. Кроме того, сообщалось, что попытаться убедить Байдена выйти из предвыборной кампании намерены и некоторые советники из его близкого окружения.

Тем не менее, по мнению Дональда Трампа, действующий президент составит ему конкуренцию на предстоящих выборах, в отличие от вице-президента США Камалы Харрис, которая может заменить Байдена в случае, если тот откажется от участия в выборах.