В Ростовской области 13 июля около 04:00 часов после атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе. По предварительным данным, губернатора региона Василия Голубева, погибших и пострадавших нет, пожару присвоен третий ранг. Таким известием ознаменован новый, 871-й день специальной военной операции (СВО).

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Тем временем непосредственно в зоне СВО, в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Дмитров, Белый Колодезь, Жовтневое и Волчанск подразделениями группировки войск «Север» поражена живая сила и техника 47-й и 57-й механизированных, 92-й десантно-штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 113-й бригады территориальной обороны и 13-й бригады Национальной гвардии Украины. Как сообщил ТАСС старший офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин, потери врага составили до 215 военнослужащих.

А десантники группировки войск «Днепр» ВС РФ с помощью барражирующих боеприпасов ZALA «Ланцет» разгромили станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ на правом берегу Днепра.

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