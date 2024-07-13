Херсон, 13 июля, 2024, 07:12 — ИА Регнум. Десантники группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России с помощью барражирующих боеприпасов ZALA «Ланцет» поразили станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон-камикадзе «Ланцет»

«Воздушной разведкой с помощью беспилотника ZALA на правом берегу Днепра на херсонском направлении был обнаружен объект, издающий сильные радиоволны. После проведения расчётов и сбора дополнительной информации было установлено, что обнаружена станция РЭБ противника», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что для поражения цели использовали барражирующие боеприпасы «Ланцет». Уничтожение станции РЭБ ВСУ подтвердил расчёт БПЛА.

Как передавало ИА Регнум, 12 июля официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что подразделения группировки войск «Днепр» за неделю уничтожили до 685 украинских военнослужащих. Кроме того, ВСУ потеряли одну боевую бронированную машину, 22 орудия полевой артиллерии, из которых восемь M777 производства США, шесть станций радиоэлектронной борьбы, 38 автомобилей и шесть складов боеприпасов.

За неделю Вооружённые силы России освободили населённые пункты Сокол, Чигари, Яснобродовка и Восход в Донецкой Народной Республике.