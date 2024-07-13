Махачкала, 13 июля, 2024, 07:02 — ИА Регнум. Около 80 детских лагерей оштрафовал Роспотребнадзор в Дагестане за нарушение правил организации питания. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба регионального управления.

Rospotrebnadzor.ru Роспотребнадзор

Уточняется, что за первую летнюю смену сотрудниками Роспотребнадзора проинспектированы 198 детских лагерей. Из них 78 получили штрафы за нарушение правил организации детского питания.

Проверка выявила такие нарушения, как приём пищи без документов, подтверждающих её качество и безопасность, вместо бутилированной воды детям предлагали пить воду из-под крана, блюда готовились не по технологическим документам.

Кроме того, в ряде лагерей в ежедневном рационе детей отсутствовали сыр, творог, рыба, кисломолочные продукты, фрукты и ржаной хлеб. В 20% случаев выявлено несоответствие по калорийности рационов питания.

По результатам проверок в отношении юридических и общественных деятелей возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения и о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей. Выданы предписания об устранении выявленных нарушений и предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Пензенской прокуратуры, за медпомощью обратились более 30 подопечных оздоровительного центра «Белка». Некоторых поместили в медицинский изолятор. В ведомстве отметили, что ранее в центре проводили проверку и выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

В конце июня 2023 года в детском лагере в Республике Алтай произошло массовое отравление. За три дня с признаками кишечного заболевания к медикам обратились 67 детей в возрасте от семи до 17 лет. Всего в лагере находились 354 ребёнка.