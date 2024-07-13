Вашингтон, 13 июля, 2024, 06:19 — ИА Регнум. Фотографию двух галактик NGС 2936 и NGC 2937 в форме пингвина с яйцом, которую сделал космический телескоп «Джеймс Уэбб», опубликовало НАСА 12 июля в официальном аккаунте телескопа в соцсети Х.

NASA Телескоп Джеймс Уэбб

«Пингвины — отличные родители даже в космосе. <…> На новом фото от «Уэбба» две галактики: Пингвин (NGC 2936) и Яйцо (NGC 2937). <…> Они находятся в космических объятиях, связанные голубоватой дымкой звезд и газов», — поясняется в комментарии к фотографии.

Кроме того, в публикации рассказывается, что «яйцо» и «пингвин» сближаются в течение десятков миллионов лет, и в конечном итоге, сольются в одну галактику. В настоящий момент расстояние между NGС 2936 и NGC 2937 в 25 раз меньше, чем между галактикой Млечный путь и ближайшей к ней галактикой Андромеды.

НАСА приурочило публикацию ко второй годовщине первых фото, сделанных космическим телескопом «Джеймс Уэбб». На сегодняшний день это самый крупный и мощный телескоп из запущенных человечеством. Телескоп представляет собой орбитальную инфракрасную обсерваторию, он был запущен 25 декабря 2021 года, а первые научные исследования начались летом 2022 года.