Анкара, 13 июля, 2024, 06:05 — ИА Регнум. Западные страны пока не смогли добиться успеха по ситуации на Украине, несмотря на всестороннюю помощь, которую предоставляют ей. Об этом 12 июня заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Запад оказывает Украине всевозможную поддержку… Несмотря на всё это, он пока не достиг на Украине того результата, на который рассчитывал», — сказал турецкий лидер по возвращении из Вашингтона, где проводился саммит Североатлантического альянса.

Глава республики отметил, что главной гарантией для Киева сейчас является существование НАТО. Эрдоган также подчеркнул, что мир стремительно меняется, и в таких условиях возникают новые связи.

В пример он привёл поддержку Китаем России. Президент добавил, что взаимодействие Пекина и Москвы серьёзно беспокоит Запад.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что Турция не будет участвовать в украинском конфликте. Он напомнил, что Анкара заняла такую позицию с самого начала.

12 июля официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова выразила мнение, что НАТО пообещало Украине «необратимую дорогу» не в альянс, а в обрыв. Так она прокомментировала соответствующее заявление военного блока по статусу Киева. Захарова также указала, что такое отношение НАТО к киевскому режиму больше напоминает не игру с Украиной, а «игру в остатки» Украины.

Эрдоган объявил, что Турция на саммите НАТО в Вашингтоне предложила вернуться к дипломатическому урегулированию украинского конфликта, взяв за основу наработки по стамбульскому процессу.