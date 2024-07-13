Кито, 13 июля, 2024, 05:53 — ИА Регнум. Уголовный суд Эквадора приговорил подстрекателя к убийству кандидата в президенты республики Фернандо Вильявисенсио к почти 35 годам лишения свободы. Об этом 12 июля сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум Фернандо Вильявисенсио

«Суд в Эувадоре приготовил к тюремному заключению пятерых человек, признанных виновными в убийстве кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио… Решение, зачитанное судьёй Милтоном Марото, может быть обжаловано как защитой, так и обвинением», — говорится в материале.

Отмечается, что двоих подсудимых обвинили в связи с преступной группировкой «Лос Лобос». Карлос Эдвин Ангуло Лара и Лаура Даянара Кастильо решением суда приговорены к 34 годам и восьми месяца тюремного заключения. Ещё троих соучастников преступления приговорил к 12 годам лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, Фернандо Вильявисенсио был убит 9 августа на митинге в Кито. Тогда пострадали ещё девять человек. По данным генпрокуратуры Эквадора, подозреваемый в убийстве кандидата в президенты скончался от огнестрельных ранений, полученных при задержании. Позднее сообщалось, что в тюрьмах Эквадора были убиты семь обвиняемых по этому делу человек, шестеро из них были опознаны как колумбийцы.