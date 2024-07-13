Хьюстон, США, 13 июля, 2024, 05:34 — ИА Регнум. Украина до конца лета в рамках чешской инициативы получит 100 тысяч боеприпасов. Об этом 12 июля заявил президент Чехии Пётр Павел во время выступления в американском городе Хьюстон (штат Техас).

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Павел

«Чешская Республика отправит по 50 тысяч единиц боеприпасов в июле и августе. С сентября и до конца года ежемесячные поставки должны составить 80–100 тысяч единиц», — приводит его слова чешское издание Seznam Zprávy.

Речь идёт о так называемой «чешской инициативе по боеприпасам», о которой первые было заявлено в начале года на фоне провала попыток стран Европейского союза выполнить обещание по поставкам Украине одного миллиона снарядов. По словам президента Чехии, Прага может собрать около полумиллиона боеприпасов калибра 155 миллиметров и порядка 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметра при условии финансирования со стороны США, Германии и других союзников.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля участники саммита НАТО в Вашингтоне представили совместную декларацию, в рамках которой пообещали выделить Украине 40 миллиардов евро в течение 2025 года. Средства пойдут на покрытие расходов, связанных с обучением украинских военных, закупкой военной техники, обеспечением логистики и предоставлением нелетальной помощи.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от предоставления киевскому режиму военной помощи. Как подчёркивал президент России Владимир Путин, никакие вооружения, в том числе истребители F-16, не способны изменить ход специальной военной операции. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые военные грузы, предназначенные для Киева, являются законной целью для Вооружённых сил России. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поставки оружия Украине только истощают ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.