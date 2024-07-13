Вашингтон, 13 июля, 2024, 05:20 — ИА Регнум. Власти Китая готовы дать симметричный ответ на ограничительные меры, вводимые американской администрацией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Дипломата попросили прокомментировать визовые ограничения, которые Вашингтон принял ранее против ряда китайских чиновников, объяснив своё решение защитой прав человека. Лю Пэнъюй подчеркнул, что Пекин ответит на такие шаги, если американская сторона не изменит свою политику.

«Если США откажутся изменить курс, Китай не дрогнет и ответит симметрично», — сказал пресс-секретарь, которого цитирует Lenta.ru.

Он отметил, что объявленные ограничения грубо нарушают международное право и базовые нормы регулирования международных отношений. Дипломат уточнил, что вопросы, касающиеся Синьцзян-Уйгурского автономного района, а также Тибетского автономного района и Гонконга, являются внутренними делами Китая.

По словам пресс-секретаря, США придумали термин «транснациональные репрессии», чтобы преследовать чиновников и сотрудников силовых служб Китая. Лю Пэнъюй добавил, что КНР призывает Вашингтон прекратить дискредитацию Пекина и отменить ограничительные меры против китайских чиновников.

Как сообщало ИА Регнум, в середине февраля министр иностранных дел Китая Ван И потребовал от США отменить односторонние санкции против китайских компаний, а также частных лиц из КНР. Глава ведомства также потребовал от Вашингтона не наносить ущерб законным интересам и правам Китая в сфере развития.

12 июля Китай ввёл санкции против шести военно-промышленных компаний США, продающих вооружение Тайваню. Пекин также обвинил Вашингтон в серьёзном вмешательстве во внутренние дела КНР и нанесении ущерба её территориальной целостности.