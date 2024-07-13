В Киеве заявили, что ждут от НАТО разрешения на удары вглубь России
Глава офиса Зеленского Ермак: НАТО может снять ограничения на удары вглубь РФ
Киев, 13 июля, 2024, 05:05 — ИА Регнум. Киев ожидает, что Североатлантический альянс снимет ограничения на удары западным оружием вглубь России, заявил руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак.
«Мои ощущения, что партнёры близки к тому, чтобы согласовать этот вопрос (О снятии ограничений на удары вглубь России западным оружием. — Прим. ред.). Думаю, мы получим это разрешение», — указал чиновник в эфире телеканала «Рада».
По его словам, ограничение на использование поставляемого западными союзниками вооружения всё ещё действует, решения о снятии запрета на удары вглубь России не принято из-за отсутствия консенсуса среди стран — членов НАТО.
Как передавало ИА Регнум, 12 июля заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Соединённые Штаты Америки на данный момент не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России. При этом она напомнила, что ранее Вашингтон санкционировал применение передаваемого Киеву дальнобойного вооружения в пределах граничащих с Харьковской областью районов.
Представители американской администрации подчёркивали, что позиция Вашингтона относительно ударов вглубь территории РФ не изменилась — ВСУ могут использовать западное оружие исключительно для ударов вдоль границы. С требованием снять ограничения неоднократно выступал глава киевского режима Владимир Зеленский, по мнению которого, этот запрет якобы снижает эффективность украинских войск.
Пресс-секретарь России Дмитрий Песков 12 июля подчеркнул, что киевский режим уже использует дальнобойные ракеты НАТО для ударов по территории РФ, а возможное увеличение дальности таких атак приведёт к новому витку эскалации. Президент России Владимир Путин на фоне обсуждений о снятии ограничений на удары вглубь российской территории рекомендовал НАТО осознать серьёзность последствий таких решений.