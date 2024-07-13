Киев, 13 июля, 2024, 05:05 — ИА Регнум. Киев ожидает, что Североатлантический альянс снимет ограничения на удары западным оружием вглубь России, заявил руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак.

ИА Регнум Ермак, Зеленский

«Мои ощущения, что партнёры близки к тому, чтобы согласовать этот вопрос (О снятии ограничений на удары вглубь России западным оружием. — Прим. ред.). Думаю, мы получим это разрешение», — указал чиновник в эфире телеканала «Рада».

По его словам, ограничение на использование поставляемого западными союзниками вооружения всё ещё действует, решения о снятии запрета на удары вглубь России не принято из-за отсутствия консенсуса среди стран — членов НАТО.

Как передавало ИА Регнум, 12 июля заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Соединённые Штаты Америки на данный момент не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России. При этом она напомнила, что ранее Вашингтон санкционировал применение передаваемого Киеву дальнобойного вооружения в пределах граничащих с Харьковской областью районов.

Представители американской администрации подчёркивали, что позиция Вашингтона относительно ударов вглубь территории РФ не изменилась — ВСУ могут использовать западное оружие исключительно для ударов вдоль границы. С требованием снять ограничения неоднократно выступал глава киевского режима Владимир Зеленский, по мнению которого, этот запрет якобы снижает эффективность украинских войск.

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков 12 июля подчеркнул, что киевский режим уже использует дальнобойные ракеты НАТО для ударов по территории РФ, а возможное увеличение дальности таких атак приведёт к новому витку эскалации. Президент России Владимир Путин на фоне обсуждений о снятии ограничений на удары вглубь российской территории рекомендовал НАТО осознать серьёзность последствий таких решений.