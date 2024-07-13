Берлин, 13 июля, 2024, 04:25 — ИА Регнум. Бундесвер подготовил секретный план, который содержит инструкции для военных и гражданских властей на случай, если НАТО понадобится перебрасывать войска к своей восточной границе. Об этом 12 июля сообщила газета Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Документ назвали Operationsplan Deutschland (План оперативных действий в Германии). Его авторы подчёркивают необходимость обеспечения «прочной, устойчивой и боеспособной» оборонной архитектуры в ФРГ.

Германия представлена в тексте как «узловой пункт» Североатлантического альянса в Европе. В рамках плана от ФРГ потребуется предоставить возможность переброски сотен тысяч военных и обеспечить снабжение войск.

Такой сценарий предполагает использование дорог, улиц и портов для военных целей. В плане упоминаются отдельные важные транспортные маршруты, в частности, автобан A2, пересекающий Германию с запада на восток. В документе также говорится о строительстве лагерей для военнопленных.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января Bild представила мнение экспертов о засекреченном плане обороны Германии. В соответствии с этим документом ФРГ должна стать не прифронтовой, а транзитной страной, через которую в случае крупного вооружённого конфликта начнут перевозить технику, ракеты и войска. Согласно оценкам экспертов, самыми серьезными угрозами для Берлина при таком сценарии могут стать диверсии, кампании по дезинформации и кибератаки.

В конце июня профессор истории и глава Института ядерных исследований американского университета в Вашингтоне Питер Кузник отметил, что мир находится на пороге нового ракетного кризиса, сравнимого с Карибским (1962 год). Он отметил, что действия НАТО в отношении России грозят кошмарными последствиями. Эксперт допустил, что между НАТО и РФ может начаться открытая война.