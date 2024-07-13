Белгород, 13 июля, 2024, 03:01 — ИА Регнум. Власти Белгородской области раздают огнетушители людям из приграничных районов по их же просьбам, заявил 12 июля глава региона Вячеслав Гладков в ответ на критику местной жительницы.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

Женщина ранее назвала эту инициативу издевательством.

«Придумали не мы, попросили жители села Безымено», — сказал губернатор в видеообращении в своём Telegram-канале.

Гладков пригласил женщину посетить вместе с ним приграничные территории и самой пообщаться с теми, кто решил остаться там. Глава региона отметил, что власти должны помогать людям, которые подвергаются атакам украинской армии.

Он уточнил, что в районы, по которым наносятся удары ВСУ, часто не может вовремя попасть спасательная техника, а местным жителям требуется тушить возникающие пожары. Из-за этого и возникла потребность в огнетушителях.

В конце июня Гладков объявил о планах региональных властей выдать нуждающимся пять тысяч огнетушителей.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня губернатор Белгородской области поблагодарил глав других российских регионов, отправляющих в Белгород гуманитарную помощь. Он рассказал, что за несколько дней во дворце спорта «Космос», который стал самым крупным пунктом приема гуманитарных грузов, приняли 74 машины.

Гладков добавил, что помощь предоставили Московская, Липецкая, Воронежская, Орловская, Казанская области, а также Ставропольский и Краснодарский край. Кроме того, белгородские власти ведут переговоры по этому вопросу с Сахалинской областью, Ямало-Ненецким автономным округом и Северной Осетией.