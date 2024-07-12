Красногорск, 13 июля, 2024, 02:48 — ИА Регнум. Пожар площадью 1400 кв. метров произошёл в швейном цеху в поселке Володарского Московской области. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Уточняется, что возгорание произошло в производственном здании, расположенном на улице Центральная, 30 А. По прибытии пожарно-спасательных подразделений на место происшествия было установлено, что горит швейный цех на площади 1400 кв. метров. Огонь распространился на примыкающие к зданию торговые ряды.

В ведомстве отметили, что в здании произошло обрушение кровли по всей площади здания. К ликвидации пожара привлечены 20 человек и десять единиц техники.

По предварительным данным, пострадавших нет. Спасатели объявили о локализации пожара.

Ранее ИА Регнум сообщало о локализации крупного пожара площадью 3000 кв. метров в подмосковных Химках. Пожар на кровле в цехе по производству керамических плит в районе Сходня в Химках произошёл утром 11 июля. Огнём охватило две тысячи квадратных метров, на 80 кв. м обрушилась кровля цеха.

Позднее площадь пожара возросла до трёх тысяч квадратных метров. При этом площадь обрушения кровли составила тысячу квадратных метров.