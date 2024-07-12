Лондон, 13 июля, 2024, 02:24 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский после саммита НАТО в Вашингтоне отправится в Великобританию, где, как ожидается, выступит в Бленхейском дворце перед западными союзниками. Об этом 12 июля сообщило британское издание The Gaurdian.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Ожидается, что на следующей неделе Владимир Зеленский отправится в Великобританию, чтобы выступить в Бленхеймском дворце перед европейскими лидерами, которые собираются обсудить Украины и европейскую безопасности», — говорится в материале.

По информации источника, глава киевского режима также первые посетит Ирландию. Визит, в рамках которого Зеленский встретится с премьер-министром Саймоном Харрисом. Отмечается, что Ирландия с начала конфликта придерживается военного нейтралитета, поставляя Украине исключительно нелетальную помощь, в том числе средства разминирования.