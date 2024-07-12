Вашингтон, 13 июля, 2024, 02:06 — ИА Регнум. Предложение пройти совместный тест на когнитивные способности сделал действующему президенту США Джозефу Байдену его политический оппонент, экс-американский лидер Дональд Трамп 12 июля в своей социальной сети Truth Social.

Иван Шилов ИА Регнум Байден и Трамп

«Джо следует немедленно пройти тест на когнитивные способности, и я пройду его вместе с ним. Мы впервые станем командой и сделаем это ради блага страны», — так написал политик-республиканец.

Трамп указал, что тест на когнитивные способности и профпригодность следует сделать обязательным для всех кандидатов в президенты США, вне зависимости от их возраста.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как указал экс-глава Белого дома Трамп, на предстоящих президентских выборах ему будет легче победить вице-президента США Камалу Харрис, чем действующего американского лидера Байдена, в случае, если последний выйдет из президентской гонки.

Издание The New York Times писало, что ряд крупных спонсоров Демократической партии заморозили переводы пожертвований на сумму около $90 млн и потребовали от действующего президента США Байдена выйти из предвыборной гонки.

Кроме того, по данным NYT, некоторые советники из близкого окружения Байден также намерены попытаться убедить его отказаться от предвыборной кампании.

До этого лидер демократического меньшинства в палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что представители Демократической партии сомневаются в кандидатуре Байдена и намерены донести до него свои опасения. По мнению американского журналиста и экс-ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, демократы заменят Байдена на другого претендента для участия в выборах. При этом сам Байден заявлял, что считает себя лучшим кандидатом на пост главы государства от Демократической партии на предстоящих президентских выборах, которые запланированы на 5 ноября.