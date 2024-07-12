Москва, 13 июля, 2024, 01:39 — ИА Регнум. Суд в Москве отправил под стражу в следственные изоляторы (СИЗО) бизнес-коуча Наталию Закхайм и её супруга Андрея Краснова по делу о мошенничестве, сообщила прокуратура российской столицы.

(сс) luctheo Наручники

Также арестовали одну из их сообщниц Любовь Струлёву.

«Известный бизнес-коуч Наталия Закхайм, ее муж, а также одна из сообщниц, отправлены в столичные СИЗО», — отметила прокуратура в своём Telegram-канале.

Им предъявили обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). Все трое проведут под стражей до 29 августа.

По версии прокуратуры, в 2021 году Закхайм создала и возглавила организованную преступную группу, которая путём мошенничества похищала денежные средства, предлагая пройти бизнес-курс по инвестированию. При этом тем, кто заплатил за продукт, обвиняемые ничего не предоставляли.

В группу, помимо Закхайм, входили её супруг и сын, а также Струлева. За предлагаемый ими бизнес-курс они просили заплатить до 1 млн рублей. По делу проходят трое потерпевших. Совокупный ущерб, который обвиняемые нанесли им, превышает 2,5 млн рублей.

В прокуратуре добавил, что в ближайшее время суд изберёт меру пресечения в в отношении сына Закхайм — Троя Краснова.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года в Москве задержали блогера Аяза Шабутдинова и арестовали после предъявления обвинений. Против него возбудили несколько уголовных дел о мошенничестве при продаже образовательных курсов.

По версии правоохранительных органов, Шабутдинов и его сообщники обещали научить открывать прибыльные бизнесы. Они заключали договоры с потерпевшими на суммы от 100 тыс. рублей до 1,9 млн. В 2023 году доход Шабутдинова составил 300 млн рублей.

Одна из учениц блогера заявила, что участникам бизнес-курсов подсыпали в напитки «зелёные таблетки». Она уточнила, в ходе курсов их участники также занимались медитацией и слушали музыку, находясь в состоянии эйфории.

Сам Шабутдинов назвал свой арест недоразумением и «нездоровым сигналом» для российского бизнеса. 11 июня суд продлил на два месяца срок содержания блогера под стражей.