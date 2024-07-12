Геленджик, Краснодарский край, 12 июля, 2024, 23:52 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили следователи в отношении водителя совершившего наезд на 13-летнего подростка с отцом на пешеходном переходе в Геленджике. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла вечером 10 июля на проспекте Геленджикском. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Opel Astra совершил наезд на 41-летнего мужчину и его 13-летнего сына, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшие, отец и сын, были госпитализированы, но мужчину врачам спасти не удалось. Подростку продолжают оказывать медицинскую помощь, его жизнь вне опасности.

«Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Горячего Ключа. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 264 УК РФ)», — уточняется в сообщении.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее ИА Регнум сообщало о ДТП на 218-м км автодороги Р-256 «Чуйский тракт». Автомобиль «Тойота Камри» столкнулся с «Ладой Ларгус». Предварительно, два человека погибли, три госпитализированы в медицинское учреждение. Одним из погибших в ДТП на «Чуйском тракте» является заместитель министра промышленности Алтайского края Владимир Локтюшов.