Вашингтон, 12 июля, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп считает, что на предстоящих президентских выборах ему будет легче победить вице-президента США Камала Харрис, чем действующего американского лидера Джо Байдена. Об этом он заявил журналистам 12 июля.

Иван Шилов ИА Регнум

Политику предложили рассмотреть Харрис в качестве потенциального кандидата на голосовании и её шансы на успех, если Байден решит выйти из предвыборной гонки.

«Я считаю, что во многих отношениях с ней может быть проще, чем с Байденом, однако мы не слишком много думаем о ком-либо еще, пока он не уйдёт. Если он уйдёт», — сказал Трамп в эфире радиопрограммы Clay Travis and Buck Sexton Show.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля сообщает газета Politico написала, что лидер демократического меньшинства в палате представителей Конгресса Хаким Джеффрис якобы планирует донести до действующего американского президента обеспокоенность и сомнения демократов по поводу перспектив его дальнейшего участия в выборах. В беседе с журналистами конгрессмен уточнил, что намерен продолжать переговоры с членами Демократической партии США относительно кандидатуры Байдена.

Американский актёр Джордж Клуни призвал действующего президента США выйти из предвыборной гонки. По мнению кинозвезды, отказ Байдена от борьбы за пост главы государства предоставит демократам шанс выборы 2024 года.

Сам глава Белого дома 11 июля заявил, что у него есть возможность переизбираться. Он подчеркнул, что собирается продолжать борьбу за президентское кресло.

Телеканал NBC News выпустил репортаж, в котором говорилось, что окружение Байдена не верит в его победу на выборах. Источник журналистов отметил, что в Вашингтоне считают, что политик «никогда не оправится» после провала на дебатах, в которых он участвовал в конце июня против экс-президента США Дональда Трампа.