Москва, 12 июля, 2024, 23:37 — ИА Регнум. Партия «Новые люди» выдвинула предложение создать рабочую группу по спасению деятельности видеохостинга YouTube в России. Представили указ заной политической силы уже направили соответствующее обращение в Минцифры.

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Об этом сообщает Life.ru. В партии уточнили, что такая рабочая группа должна заниматься решением технических проблем в работе оборудования, которое принадлежит владельцу YouTube — компании Google. Кроме того, вынимание следует уделить оборудования сетевой инфраструктуры оператора и на пиринговых стыках.

«Новые люди» считают, что остановка работы серверов Google Global Chace в России ограничит доступ гражданам к получению большого объёма информации. Кроме того, по мнению авторов обращения, это вызовет существенный рост нагрузки на сети операторов в РФ и приведёт к приостановке работы всех сервисов Google. В конечном итоге, как предупреждают представители партии, описанные процессы могут привести к замедлению всего интернета в России.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля компания «Ростелеком» проинформировала о том, что в работе видеохостинга в РФ могут наблюдаться проблемы из-за технических неполадок в оборудовании Google. В организации отметили, что это связано с сбоями с оборудованием, которое применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, в основном YouTube (система Google Global Cache).

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко предположил, что ситуация с YouTube является следствием проблем двухлетней давности, когда Google прекратила сотрудничество с РФ и оставила оборудование для кэширования трафика своего видеохостинга. Он также добавил, что, вероятно, «Ростелеком» не смог организовать обслуживание серверов и поэтому компания заявила о возможных проблемах в работе сервиса.