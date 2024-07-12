Дамаск, 12 июля, 2024, 22:57 — ИА Регнум. Беспилотный летальный MQ-9 Reaper так называемой международной коалиции во главе с США пролетел в опасной близости от самолёта Су-35 ВКС РФ в сирийском воздушной пространстве, сообщил 12 июля журналистам замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан первого ранга Олег Игнасюк.

Global LookPress

Это случилось в небе над провинцией Хомс. Российский истребитель выполнял плановый полет.

«В районе населённого пункта Эс-Сухне провинции Хомс произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 «Reaper» «коалиции» с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии», — сказал Игнасюк в ходе брифинга.

По словам замруководителя ЦПВС, пилот российского боевого судна показал высокий профессионализм и оперативно предпринял все необходимые меры, чтобы предотвратить столкновение с БПЛА.

Игнасюк также проинформировал, что в районе Эт-Танф за сутки наблюдатели выявили 12 нарушений, совершённых парой истребителей F-15, парой истребителей «Rafale», двумя парами истребителей «Typhoon» и двумя парами штурмовиков А-10 западной «коалиции». В ЦПВС подчеркнули, что такие действия продолжают создавать риски авиационных происшествий.

Как сообщало ИА Регнум, инциденты со сближением с беспилотниками «коалиции» уже происходили в Сирии. 21 июня стало известно, что провинции Хомс пилот истребителя Су-35 ВКС России смог предотвратить столкновение с тремя MQ-9 Reaper. 26 июня дрон MQ-9 Reaper «коалиции» опасно пролетел недалеко от российского истребителя Су-34, который совершал плановый полёт.

4 июля в ЦПВС проинформировали, что в небе над провинцией Хомс из-за опасного сближения чуть не столкнулись истребитель Typhoon «коалиции» и самолёт Ан-30 ВСК РФ.