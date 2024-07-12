Вашингтон, 12 июля, 2024, 21:18 — ИА Регнум. Российская армия в ходе спецоперации на Украине блестяще уничтожает передовые западные вооружения, что вызывает тревогу, заявил 11 июля американский политолог Джон Миршаймер на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

РИА Новости / Станислав Красильников

«Посмотрите, как наше оружие, всё это навороченное оружие, которое мы производим, работает на Украине, это реально шокирует. Русские проделали блестящую работу по нейтрализации», — сказал он.

По информации Миршаймера, это признают в том числе в Пентагоне. Там отмечают, насколько искусно русские уничтожают сложные виды вооружений. Политолог назвал смехотворными рассуждения, будто поставки для ВСУ американских истребителей F-16 помогут переломить ситуацию на фронте. На Украине даже негде разместить эти самолёты так, чтобы российская армия их не могла уничтожить, добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин сообщил, что Россия вправе поставлять своё вооружение дальнего действия в регионы, откуда могут нанести удары по странам, которые передают оружие Украине. Ответ на снабжение оружием киевского режима может быть асимметричным и болезненным, отметил он.

14 июня российский лидер заявил, что оружие и боеприпасы, которые в Европе производят, выполняя требования США, окажутся бесполезными. Он подчеркнул, что это в том числе не поможет европейским странам обеспечить безопасность.

Кроме того, Путин 19 июня назвал поставки Украине F-16 грубым нарушением западным странами международных обязательств.