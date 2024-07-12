Киев, 12 июля, 2024, 20:50 — ИА Регнум. Украинское правительство выставило на продажу гостиницу «Украина», расположенную в центре Киева, назначив стартовую цену в размере около 1,05 млрд гривен ($25,6 млн). Об этом 12 июля заявил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

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Торги будут проходит в электронном виде. Представитель правительства не сообщил дату их начала.

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев сообщил о планах властей в течение 2024 года выставить на торги 1,5 тыс. объектов, принадлежащих государству. На аукционах планируют получить от этого $104,7 млн.

Как передавало ИА Регнум, в июне украинские СМИ сообщили, что с начала года правительство потратило из государственного бюджета 1257,9 млрд гривен (около $31 млрд). Из них только на выплаты военнослужащим денежного довольствия ушло 377,2 трлн гривен ($9,2 млрд) или около 30%. На социальные нужны из бюджета — только около 20%.

Также в июне агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило о провале переговоров украинских властей с кредиторами о реструктуризации долгов на $20 млрд. Киев не перечислял им никаких платежей с 2022 года, так как кредиторы согласились на двухлетний мораторий по долгам. Его срок истекает 1 августа.

После этого стало известно, что украинское правительство планирует продать 19 государственных предприятий, чтобы покрыть дефицит госбюджета. В том числе на торги решили выставить гостиницу «Украина», «Объединённую горно-химическую компанию», которая является самым крупным в Европе предприятием по добыче титана и циркония, и торговый центр Ocean plaza и отель в Киеве.