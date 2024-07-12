Киев, 12 июля, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины внёс Владимира Машкова и ещё пять российских актёров в список лиц, якобы угрожающих национальной безопасности, сообщили 12 июля на сайте совета.

Василий Иванов ИА REGNUM

«Список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, пополнился шестью новыми персонами. Санкции касаются российских актёров и артистов: Натальи Антоновой, Антона Батырева, Сергея Векслера, Виталия Гогунского, Владимира Машкова, Алёны Яковлевой», — говорится в сообщении.

Совет подчеркнул, что актёры якобы ведут «публичную антиукраинскую пропагандистскую деятельность», «оправдывают действия России».

Российский актёр Машков одним из первых среди известных лиц публично поддержал начало СВО. Он стал регулярно навещать участников в госпиталях, а также был в Донбассе. 29 марта 2022 года по его инициативе на фасаде нового здания Московского театра Олега Табакова на Малой Сухаревской площади по согласованию с московской мэрией вывесили букву Z в виде георгиевской ленты в знак поддержки российских бойцов.

Машков стал сопредседателем предвыборного штаба президента Владимира Путина и в мае 2024 года заявил о полной поддержке главы государства народом России.

Как сообщало ИА Регнум, в марте СБУ заочно вынесла новые обвинения российскому актёру из-за участия в предвыборной кампании Путина. Его заподозрили в нарушении двух статей УК Украины («посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «пропаганда войны»).

В июне украинская служба безопасности обратила внимание на ещё одного актёра из санкционного списка совета. Уголовное дело возбудили против Гогунского, известного по роли Кузи в сериале «Универ». СБУ заявила, что спецслужбы собрали «доказательную базу» на Гогунского, который «публично поддерживает» Россию. 45-летнего уроженца Кременчуга Полтавской области обвинили в «оправдании действий России, коллаборационизме и пропаганде войны».