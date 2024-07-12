Москва, 12 июля, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Корабли Тихоокеанского флота прибыли в китайский порт Чжаньцзян для участия в совместных военно-морских учениях «Морское взаимодействие — 2024», сообщили 12 июля в Минобороны России.

РИА Новости/Министерство обороны РФ

«На пирсе в китайском порту корветы «Громкий» и «Резкий» встречали представители Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, посольства России и местной администрации», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что в первый день отряд российских кораблей принял участие в торжественной церемонии открытия учений.

У ТОФ в Китае запланировали насыщенную программу. Пройдут совместные встречи руководителей учений, совещание рабочих групп двух стран по эпизодам совместной тренировки, тактическая «летучка», розыгрыш практических действий на картах. Для экипажей российских кораблей также подготовили культурную программу с посещением местных достопримечательностей.

В оборонном ведомстве добавили, что практическая фаза тренировок состоится с 15 по 17 июля. Экипажи кораблей ТОФ и ВМС НОАК проведут совместные учения по ПВО, противолодочные учения с привлечением морской противолодочной авиации НОАК. Отдельно моряки отработают задачи по спасанию на море.

Как сообщало ИА Регнум, ранее корветы «Резкий» и «Громкий» вышли из Владивостока 8 июля для проведения совместных учений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В рамках учений кораблям предстояло провести ряд мероприятий в АТР, в том числе поиск и уничтожение подводных лодок условного противника.

В июне российские и египетские военные корабли провели совместные учения в Средиземном море. В ходе манёвров отработали формирование отряда боевых кораблей в назначенном районе, провели тренировки по связи и обеспечили полёты палубных вертолётов. От Египта участвовал фрегат «Аль-Кадир». Совместную тренировку в ТОФ назвали очередным практическим шагом в сфере укрепления российско-египетского военно-морского сотрудничества.

Атомные подводные ракетные крейсеры «Северодвинск» и «Орёл» Северного флота выполнили практическую ракетную стрельбу по «противнику» в Баренцевом море. Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки.