Москва, 12 июля, 2024, 20:07 — ИА Регнум. Сотрудники силовых структур пришли на завод, где ремонтировали самолёт Sukhoi Superjet 100, упавший под Коломной, сообщили журналистам в правоохранительных органах.

Марина Лысцева / ТАСС

«Сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые следственные мероприятия на территории завода, где производился ремонт самолёта», — процитировало издание «Вечерняя Москва» слова источника.

Сообщается, что следователи внимательно изучат всю техническую документацию, касающуюся лайнера.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля самолёт SSJ-100 разбился под Коломной. Пассажиров на борту не было, в лайнере находились двое пилотов и штурман, они погибли. По информации ресурса Flightradar, где отслеживают движение воздушного транспорта, SSJ-100 перед падением долгое время кружил в районе города.

По информации оперативных служб, экипаж смог отвести самолёт от жилых построек. Героические действия пилотов позволили избежать жертв и разрушений на земле.

Следственный комитет в связи с катастрофой возбудил уголовное дело. На место падения лайнера выехали специалисты для выяснения всех обстоятельств происшествия.

В правоохранительных органах сообщили, что падение самолёта могло произойти из-за отказа двигателя или другой технической неисправности. Причину будут устанавливать. Как сообщила Объединённая авиастроительная компания (ОАК), разбившееся судно выпустили в 2014 году. Самолёт выполнял перегоночный рейс.