Москва, 12 июля, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов предложил обеспечить участников специальной военной операции амбулаторными медицинскими услугами в местах проведения отпуска. Об этом 12 июля сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации издания, с такой инициативой глава Минобороны обратился к президенту Владимиру Путину.

Отмечается, что сейчас в некоторых регионах нет военно-медицинских организаций Минобороны. Кроме того, у военных нет полиса обязательного медицинского страхования, а значит, они не могут получить помощь в медучреждениях Минздрава.

Издание отмечает, что за разработку нормативно-правового акта, который позволит участникам СВО лечиться в местах их фактического пребывания, будут отвечать Минобороны и Минздрав.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля Путин на встрече с финалистами конкурса «Это у нас семейное» заявил, что в стране необходимо наладить систему отпусков для участников специальной военной операции. Он отметил, что сейчас решили ещё не все организационные моменты, правительству предстоит поработать над этим.

1 июля в Москве открылся первый военно-социальный центр Минобороны. В нём участники СВО смогут получать социальные, административные и финансовые услуги. Замминистра обороны Анна Цивилёва отметила, что военным будут оказывать помощь в решении вопросов с недвижимостью, финансами и социальными гарантиями. При этом сотрудники центра начнут помогать семьям военнослужащих в вопросах поиска родных, отметила она.

28 июня Путин подписал указ о ежемесячной компенсации военным-контрактникам. Российский лидер поручил осуществлять ежемесячную компенсацию в том числе в случае, если военнослужащие выведены из состава воинских частей для восстановления или обучения не более чем в течение трёх месяцев, находятся на лечении не более одного месяца или в основном отпуске не более 30 суток, направлены в служебные командировки в течение не более 10 суток.