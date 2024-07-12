Лондон, 12 июля, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев 12 июля упустил победу над действующим победителем Уимблдона испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3, 6:3 в пользу соперника россиянина. Она продлилась 2 часа 59 минут. Медведев пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Карлоса шесть эйсов, две двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.

В финале испанец встретится сербом Новаком Джоковичем.

27-летний российский спортсмен занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2022 году он 16 недель был первой ракеткой мира. В соревнованиях под эгидой турнира он одержал 20 побед, 5 из которых — в текущем сезоне.

Алькарасу 20 лет, на его счету 11 побед на турнирах ATP, 5 из которых — в текущем сезоне.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля Медведев в четвертьфинальном матче Уимблдона обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера и вышел в полуфинал. Россиянин победил со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3. Противостояние длилось 3 часа 54 минуты. Спортсмен второй раз за карьеру вышел в полуфинал Уимблдона.

Алькарас ранее занял второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в одиночном разряде. Лидеров впервые в карьере стал Синнер.