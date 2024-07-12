Москва, 12 июля, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Новое правительство Британии станет преемником антироссийской линии, заявила 12 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ting Shen — Pool via CNP/Global Look Press Премьер Великобритании Кир Стармер и президент США Джо Байден

Так спикер ведомства ответила на вопрос о перспективах отношений двух стран после состоявшихся в стране парламентских выборов.

«Сомнений в преемственности конфронтационной антироссийской линии при лейбористском правительстве у нас нет», — подчеркнула она.

Захарова выразила уверенность, что поддержка киевского режима наравне с противодействием России на международной арене останутся у нового правительства Великобритании в приоритете. Их не остановит даже наносимый социально-экономическому благополучию собственной страны ущерб, добавила представитель МИД.

Как сообщало ИА Регнум, Лейбористская партия победила на выборах в палату общин — нижнюю палату парламента Великобритании, обеспечив себе больше половины из 650 мест. Риши Сунак, возглавлявший британское правительство с 25 октября 2022 года, признал поражение консерваторов на выборах и покинул пост премьер-министра. В должности премьера его заменил лидер лейбористов Кир Стармер. Он получил мандат на формирование правительства от короля Карла III.

По мнению руководителя Центра британских исследований Российской академии наук (РАН) Елены Ананьевой, победа лейбористов не изменит отношение страны к России. Она напомнила, что лейбористы зарекомендовали себя как партия, поддерживающая киевский режим.